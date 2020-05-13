— Нынешний "Нефтехимик" стал более самостоятельным. Теперь это другая команда с другими задачами и другим футболом. Я считаю, что нам по силам играть в РПЛ: у нас очень серьезный состав, тренерский штаб. Если будем выступать так же, как в этом сезоне, то все у нас получится, — передаёт слова футболиста "Бизнес Online".
32-летний Галиулин выступает в "Нефтехимике" на правах аренды из "Тамбова". В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч в ФНЛ, забил гол и отдал две голевые передачи.
"Нефтехимик" после 27 туров идёт на пятом месте ФНЛ с 48 очками. До четвертого места, которое позволяет сыграть в плей-офф за право играть в Премьер-лиге, команде не достаёт пять очков. Если сезон в лиге будет завершен досрочно, то "Нефтехимик" останется в ФНЛ и на следующий год.
Игрок "Нефтехимика": нам по силам играть в РПЛ
Полузащитник "Нефтехимика" Вагиз Галиулин считает, что команде по силам подняться в ФНЛ.
Фото: ФК "Тосно"
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