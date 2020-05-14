Об этом сообщает журналист Сергей Егоров. Журналист опубликовал раздел тренировок из медицинского протокола РФС, которые может быть задействован в случае возобновления сезона в РПЛ.
Состав команды при возобновлении групповых тренировок должен быть разделен на три части, примерно по восемь человек. Каждая группа будет иметь своё тренировочное время, отдельное от других двух групп.
В свободное от тренировок время игроки должны находится в своих домах или квартирах.
Напомним, чемпионат России, который был приостановлен из-за коронавируса, может быть возобновлен 21 или 28 июня.
РФС озвучил клубам требования для групповых тренировок
Стали известны возможные требования к групповых тренировках клубов РПЛ, если они будут возобновлены.
Фото: ФК "Зенит"
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