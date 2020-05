Канделаки раскритиковала слова Тарасова о Бузовой

View this post on Instagram

Дима Тарасов сходил к Алёне Жигаловой на ее YouTube-шоу, и те фрагменты, которые я увидела, дают мне право переименовать его в «Дима! Блин» ? ? Ну зачем всей стране знать подробности, составляющие суперличную жизнь Оли Бузовой, Дим? Ну это же просто некрасиво! Я понимаю, время джентльменов безвозвратно ушло, но можно же как-то во внутреннем диалоге договориться не прыгать лицом на вентилятор? ? Далее. Я не первый раз слышу, что вот, Тина Канделаки поддержала Регину Тодоренко. Внимательно: я высказалась против ее уничтожения в Сети. Свою позицию по домашнему насилию я озвучиваю чуть ли не раз в неделю в своем телеграм-канале, да и здесь совсем недавно был пост о психологическом абьюзе. ? Для тех, кто забыл: я категорически против любых форм унижения женщин, детей и мужчин (такое у нас тоже есть). Я против любых форм насилия. Я против того, чтобы женщины были созависимы от террористов в своем доме, терпели и оправдывали их поведение. Поймите, когда ты искренен, ты физически не можешь быть непоследовательным в отстаивании своей позиции. ? Я открыта к обсуждению этих проблем на всех площадках. Никто не запретит мне презирать мужчин, которые издеваются над своими партнёрами, превозносят себя за их счёт и полагают, что вся семья должна на цыпочках ходить вокруг их величества.