Канделаки раскритиковала слова Тарасова о Бузовой

Генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки резко отреагировала на откровенное интервью хавбека казанского "Рубина" Дмитрия Тарасова о свой экс-супруге Ольге Бузовой.

Законные отношения Тарасова и Бузовой длились с 2012 по 2016. Спустя почти два года Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко, которая родила ему двоих дочерей. Бузова последние полгода живет с блогером Давидом Манукяном.В феврале 2020 года Тарасов подписал контракт с "Рубином" до конца сезона, но на одной из первых тренировок получил травму, которая выбила его как минимум до лета.