Агент Шомуродова сообщил, что ведутся переговоры со многими немецкими клубами

Агент Герман Ткаченко сообщил, что несколько немецких клубов заинтересованы в нападающем "Ростове" Элдорe Шомуродове.

Фото: ФК "Ростов"