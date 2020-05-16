"Признаюсь, по Шомуродову мы ведем переговоры со многими немецкими клубами, и один не стесняется говорить так: Ребята, мы не сможем. Мы должны кого-то продать, а не просто потратить деньги, которые остались с зимы. Нам нужен какой-то успех. Потому что мы видим, как плохо нашим спонсорам, которые при этом не сокращают поступления.
Мы попросили ребят сократить на две-три месячных зарплаты, мы будем без зрителей год. У нас сейчас есть деньги, но мы не уверены, что готовы пойти на такой шаг", - приводит слова Ткаченко Sports.ru со ссылкой на "Академию футбола" во "Вконтакте".
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Шомуродов в нынешнем сезоне провел 22 матча, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.
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Агент Шомуродова сообщил, что ведутся переговоры со многими немецкими клубами
Агент Герман Ткаченко сообщил, что несколько немецких клубов заинтересованы в нападающем "Ростове" Элдорe Шомуродове.
Фото: ФК "Ростов"
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