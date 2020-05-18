"Василий просто постарается защищать Кикнадзе и совет директоров". Селюк считает, что у Уткина есть привилегии в "Локо"

Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что у блогера и журналиста Василия Уткина есть привилегии в "Локомотиве".

Фото: sportbox