Ранее блогер Василий Уткин заявил, что Сёмин, с которым "Локомотив" решил не продлевать контракт, пенсионер.
"Разыграно и подано всё было бездарно. Но всё это не отменяет того, что Юрий Павлович – пенсионер". Уткин - об уходе Семина
"Дело в том, что многие журналисты, некоторые люди, связаны с футболом и "Локомотивом", некоторые бизнесы связаны с "Локомотивом". Человеку, который пересекается по определённым вещам с "Локомотивом", сложно ругать клуб, показывая объективную ситуацию. Почему? Потому что его могут лишить определённых привилегий. Василий просто постарается защищать Кикнадзе и совет директоров", - цитирует Селюка "Чемпионат".
На прошлой неделе "Локомотив" официально сообщил, что контракт с Семиным продлен не будет. Команда с 1 июня возглавит Марко Николич.
"Локомотив" после 22 сыгранных туров занимает в турнирной таблице второе место, имея в своем активе 41 очко.
"Нельзя это обставить хорошо, если человек стремится не уходить до гробовой доски". Уткин - об уходе Семина
Уткин раскритиковал фанатов "Локо" за слабую активность в поддержку Семина
"Василий просто постарается защищать Кикнадзе и совет директоров". Селюк считает, что у Уткина есть привилегии в "Локо"
Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что у блогера и журналиста Василия Уткина есть привилегии в "Локомотиве".
Фото: sportbox
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