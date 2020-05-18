Свернуть все/Развернуть все

"Анжи" не получил от РПЛ порядка 10 млн рублей из-за коронавируса

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов рассказал, как коронавирус сказался на ситуации в клубе.
Фото: Getty Images
— Сказался ли кризис на финансировании? В целом нет. Но кризис повлиял на сроки, мы ждем кое-какие средства от премьер-лиги. Это возмещения детских средств, когда мы содержали академию в РПЛ. Порядка 10 миллионов рублей. Подали отчеты и документы на эту сумму. Она пойдет на погашение долга перед бывшими игроками команды, — рассказал Агарагимов в интервью "РБ-Спорту".

Агарагимов также добавил, что у "Анжи" задолженность в 79 млн рублей перед бывшими игроками.

Сезон в ПФЛ был досрочно приостановлен, а затем завершен из-за коронавируса. "Анжи" занял 15-е место в турнирной таблицы зоны "Юг".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Анжи ПФЛ Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ты охренел?!". Слова Чиди Одии на русском в адрес гаишника, потребовавший у него взятку 1
Акинфеев: в ЦСКА есть молодой защитник, который не знает, кто такой Карвальо
Мижигурскис: первые два места ФНЛ выходят в РПЛ, как еще их вывести? "Торпедо" виноваты сами, потеряли очки
Стало известно, когда начнётся новый сезон в РПЛ 3
"Впечатлен, попали в сказку". Евсеев — о сборах "Уфы"
"Анжи" не получил от РПЛ порядка 10 млн рублей из-за коронавируса
Мижигурскис: на месте Федуна подписал бы не Соболева, а Комличенко 1
Источник: "Спартак" не получал предложения о покупке Жиго
Чемпионат Италии не возобновится как минимум до 14 июня
Понсе прокомментировал иск "Ньюэлсс Олд Бойз" к "Роме" по поводу его трансфера в "Спартак"
Фетисов считает, что трансфер Соболева станет для "Крыльев" одним из самых успешных в истории 1
"Было обидно. Команда была на подъеме, поймала игровой ритм". Понсе — о приостановке РПЛ 4
"Монако" назвал любимыми клубами Головина "Зенит" и ЦСКА 10
Источник: "Зенит" пошёл на уступки Семаку в моменте срока длительности нового контракта
Понсе назвал самый лучший и худший свой матч в сезоне. В обоих он получил по красной карточке
Лебедев — о коронавирусе: два игрока на всю РПЛ — несерьезная цифра. Вот будет 50 — можно о чем-то говорить 1
Плиев, который заразился коронавирусом, контактировал с братом Заурбеком
Вагнер Лав рассказал, как играл в футбол с Путиным
Андрей Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева 7
"Ростов" пожелал скорейшего выздоровления Плиеву, у которого выявили коронавирус
Чемпионат Шотландии завершен досрочно. "Селтик" признан чемпионом
"Реал" летом планирует сделать предложение по Холанду
"Сельта" Смолова приступила к групповым тренировкам 3
Вагнер Лав: Гинер при всей команде называл меня сыном, порой даже было неловко
У защитника "Рубина" Плиева выявили коронавирус 7
"Спортинг" отвозил ЦСКА в первом тайме финала, но к 70-й минуте "армейцы" его уничтожили . Что произошло в перерыве? 7
ЦСКА выпустил специальную линейку товаров к юбилею победы в Кубке УЕФА
Вагнер: в перерыве финала Кубка УЕФА Газзаев все пинал, ругался последними словами, ему было плевать 4
"Василий просто постарается защищать Кикнадзе и совет директоров". Селюк считает, что у Уткина есть привилегии в "Локо" 5
"Разыграно всё было бездарно. Но это не отменяет того, что Юрий Павлович пенсионер". Уткин - об уходе Семина 3
Все новости