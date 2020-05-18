— Сказался ли кризис на финансировании? В целом нет. Но кризис повлиял на сроки, мы ждем кое-какие средства от премьер-лиги. Это возмещения детских средств, когда мы содержали академию в РПЛ. Порядка 10 миллионов рублей. Подали отчеты и документы на эту сумму. Она пойдет на погашение долга перед бывшими игроками команды, — рассказал Агарагимов в интервью "РБ-Спорту".
Агарагимов также добавил, что у "Анжи" задолженность в 79 млн рублей перед бывшими игроками.
Сезон в ПФЛ был досрочно приостановлен, а затем завершен из-за коронавируса. "Анжи" занял 15-е место в турнирной таблицы зоны "Юг".
"Анжи" не получил от РПЛ порядка 10 млн рублей из-за коронавируса
Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов рассказал, как коронавирус сказался на ситуации в клубе.
Фото: Getty Images
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