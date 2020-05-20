Ранее глава клуба из Екатеринбурга заявил, что хавбек "Зенита" Шатов уже имеет договорённость с "Рубином".
"Не думаю, что Шатов вернётся в "Урал". Иванов рассказал, с каким клубом договорился игрок "Зенита"
- Олег Шатов сейчас игрок "Зенита". Контракт у него еще не закончился. Не может быть договоренностей с игроком другой команды.
Может, Олег с кем-то и разговаривал, поэтому Григорий Викторович [Иванов] так говорит. Но никаких договоренностей нет, - приводит слова Сайманова Sport24.
Напомним, контракт Шатова с "Зенитом" истекает грядущим летом.
"Урал" стал первым профессиональным клубом Шатова. За него россиянин играл в период с 2007 по 2011 год.
В текущем сезоне Шатов провёл в рамках РПЛ восемь матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
"Рубин" по итогам 22-х туров занимает 14-ю позицию. Чемпионат планируется возобновить 21 июня.
Гендиректор "Рубина": никаких договоренностей с Шатовым нет
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отреагировал на заявление президента "Урала" Григория Иванова.
Фото: Getty Images
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