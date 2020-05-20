- Да, Ари травмирован. Политика клуба: никогда не давать информацию о травмах игроков. Мы считаем, что это необходимо для их безопасности. Но сейчас особенное время, поэтому мы дадим комментарий: Ари получил травму в конце марта, был прооперирован 3 апреля и сейчас восстанавливается, - приводит слова пресс-службы Чемпионат.
Ранее СМИ сообщали, что бразилец получил серьезную травму во время вчерашней двусторонней игры. Отметим, в Краснодарском крае с 31 марта до 23 мая действует режим самоизоляции.
В текущем сезоне Ари забил шесть голов и сделал пять ассистов в 18-ти матчах за "Краснодар".
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. "Краснодар" находится на 3-м месте таблицы, в активе команды 41 балл.
Ари получил травму и был прооперирован
Пресс-служба "Краснодара" подтвердила информацию, что нападающий команды Ари получил травму.
Фото: Sportbox
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