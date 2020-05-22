Кикнадзе заявил, что ему "за полтора года ни разу не удалось вытащить Семина на игры молодежной команды".
Кикнадзе: за полтора года ни разу не удалось вытащить Сёмина на игры молодёжки
"Про интервью Кикнадзе даже нечего комментировать. Там ничего не сказано, чтобы что-то комментировать. Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге!" - цитирует Семина Sport24.
14 мая "Локомотив" сообщил, что контракт с 73-летним тренером продлен не будет. Вместо него команду возглавит серб Марко Николич.
"Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте сколько молодых играло у меня!" Семин - о словах Кикнадзе
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Фото: © РИА Новости
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