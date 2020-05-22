- Сегодня состоялось предварительное заседание по делу Геркуса и "Локомотива". Основное рассмотрение дела назначено на 26 июня, - приводит слова юриста Чемпионат.
Напомним, московский "Локомотив" подал исковое заявление на Илью Геркусу в размере 166,4 млн рублей. В частности, у клубы возникли вопросы по премии Штоффельсхаусу после чемпионского сезона в размере 25 млн рублей. Геркус был президентом "Локомотива" с 2016 по 2018 годы.
Штоффельсхаус - о претензиях "Локомотива" к Геркусу: это стыдобища
В нынешнем сезоне "Локомотив" идёт на втором месте, набрав 41 очко после 22-х туров. "Железнодорожники" отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков.
Рассмотрение дела Геркуса и "Локомотива" назначено на 26 июня
Спортивный юрист Михаил Прокопец объявил дату рассмотрения по делу московского "Локомотива" и экс-гендиректора клуба Ильи Геркуса.
Фото: ФК "Локомотив"
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