- Не буду комментировать. Надо вводить лицензирование для руководителей клубов, - приводит слова Семина СЭ.
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"Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте сколько молодых играло у меня!" Семин - о словах Кикнадзе
В нынешнем сезоне "Локомотив" идёт на втором месте, набрав 41 очко после 22-х туров. "Железнодорожники" отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков.
"Надо вводить лицензирование для руководителей клубов". Семин - об интервью Кикнадзе
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин воздержался от комментария интервью генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Фото: ТАСС
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