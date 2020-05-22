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"Надо вводить лицензирование для руководителей клубов". Семин - об интервью Кикнадзе

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин воздержался от комментария интервью генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Фото: ТАСС
- Не буду комментировать. Надо вводить лицензирование для руководителей клубов, - приводит слова Семина СЭ.

Кикнадзе: за полгода у меня было порядка 18 фамилий в списке, были громкие имена

Кикнадзе рассказал, после чего возникла дискуссия вокруг продления или непродления контракта с Семиным

Кикнадзе: за полтора года ни разу не удалось вытащить Сёмина на игры молодёжки

"Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте сколько молодых играло у меня!" Семин - о словах Кикнадзе

В нынешнем сезоне "Локомотив" идёт на втором месте, набрав 41 очко после 22-х туров. "Железнодорожники" отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков.


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Теги: Семин Кикнадзе Локомотив
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