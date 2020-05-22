- Всё хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Находится ли Кадыров в Чечне? Да. У него всё хорошо, он руководил и дай бог будет руководить нами долгие годы, - цитирует Айдамирова РБК-Спорт.
Вчера в СМИ появилась информация, что глава Чеченской Республики доставлен в один из госпиталей Москвы с подозрением на коронавирус.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Ахмат" находится на 16-м месте таблицы, в активе команды 20 очков.
По статистике на 22 мая, в России выявлено 326 448 заражений коронавирусом (8 894 за последние сутки), 99 825 человек выздоровело, 3 249 - умерло.
Гендиректор "Ахмата" опроверг информацию о нахождении Кадырова в Москве с коронавирусом
Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров опроверг информацию о том, что почетный президент клуба Рамзан Кадыров находится в Москве на лечении от коронавируса.
Фото: РБК
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