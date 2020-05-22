Гендиректор "Ахмата" опроверг информацию о нахождении Кадырова в Москве с коронавирусом

Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров опроверг информацию о том, что почетный президент клуба Рамзан Кадыров находится в Москве на лечении от коронавируса.

Фото: РБК