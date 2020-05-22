- Тестирование, конечно, проводим в клубе. Все футболисты проходят его, случаев не выявлено, - цитирует Айдамирова РБК-Спорт.
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15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Ахмат" находится на 16-м месте таблицы, в активе команды 20 очков.
По статистике на 22 мая, в России выявлено 326 448 заражений коронавирусом (8 894 за последние сутки), 99 825 человек выздоровело, 3 249 - умерло.
В "Ахмате" нет зараженных коронавирусом
Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что в клубе не выявлено случаев заражения COVID-19.
Фото: Sportbox
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