- Кто больше, чем "Локо", работает с молодежью? Пришли Магкеев, Куликов, Лысов, Рыбчинский. Даже знаменитая краснодарская школа не дала ходу стольким.
Семин очень тонко чувствует ситуацию - когда нужно подпустить молодого, а когда его следует задвинуть. Вспомните, сколько лет Димка Баринов в таком же режиме жил. И это все делал Семин. А сейчас Баринов - игрок сборной.
Но Кикнадзе этого не понимает, он - не футбольный человек. Он думает, что сейчас поставим пять человек из молодежки, и они начнут играть. Да они один матч сыграют, а другой провалят, - приводит слова Наумова Матч ТВ.
"Ни разу не смог вытащить Семина на молодежку, "Казанку", его не переделать". Все важное из интервью Кикнадзе
"Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте сколько молодых играло у меня!" Семин - о словах Кикнадзе
Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня.
Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Наумов: Семин чувствует, когда нужно подпустить молодого. Кикнадзе этого не понимает, он - не футбольный человек
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал слова гендиректора "красно-зеленых" Василия Кикнадзе о том, что при новом тренере в команде будет больше молодежи.
Фото: Советский Спорт
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