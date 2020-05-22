Как сообщает РБ-Спорт, 36-летний сербский футболист и клуб уже провели предварительные переговоры. Окончательное предложение поступит после завершения текущего сезона.
Бранислав Иванович перешел в "Зенит" из "Челси" в феврале 2017 на правах свободного агента, подписав контракт на 2,5 года. В РПЛ защитник провел 86 игр и забил 7 голов.
Также футболист успел поиграть за московский "Локомотив" с 2006 по 2007.
"Зенит" предложит Ивановичу новый контракт
Защитник петербургского "Зенита" Бранислав Иванович останется в команде еще на сезон.
Фото: nevasport
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