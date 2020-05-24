"Есть один нюанс". Юрист - о том, сможет ли Левен из "Аугсбурга" сыграть за сборную России

Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил вероятность того, что полузащитник "Аугсбурга" Эдуард Левен сможет сыграть за сборную России.

Фото: twitter.com/Bundesliga_EN