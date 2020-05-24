Напомним, что Левен имеет российское и немецкое гражданство.
В сегодняшней встрече 27-го тура Бундеслиги против "Шальке" (3:0) хавбек забил гол.
- В вопросе Левена есть только один нюанс. Эдуард провел официальные матчи лишь за молодежную сборной Германии, поэтому есть возможность сменить спортивное гражданство.
Но это реально только в том случае, если до момента первой официальной игры за молодежную сборную у него уже было российское гражданство. Если оно появилось после игры за сборную Германии, то шансов нет, - сообщил юрист в интервью "Чемпионату".
Это мяч стал дебютным для полузащитника в нынешнем сезоне. Всего в текущем чемпионате Левен провел 17 матчей.
Права на футболиста принадлежат "Герте".
"Есть один нюанс". Юрист - о том, сможет ли Левен из "Аугсбурга" сыграть за сборную России
Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил вероятность того, что полузащитник "Аугсбурга" Эдуард Левен сможет сыграть за сборную России.
Фото: twitter.com/Bundesliga_EN
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