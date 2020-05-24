Напомним, что в мире зафиксировано почти пять с половиной миллионов заражений коронавирусом. В России подтверждено 344 тысячи заболеваний, в Белоруссии - 36.
- Многие страны оказались не готовы к такому наплыву больных.
Россия и Беларусь – это одна история, но я не читал и не видел такого, чтобы в Германии, например, не хватало мест в больницах. Значит, там более осознанно и ответственно подходят к своему населению, - приводит "Матч ТВ" слова игрока.
Отметим, ранее футболист заявил, что коронавирус слишком распиарен. Комментируя свои слова, Золотов пояснил, что из-за болезни "была слишком большая паника".
"Урал" после 22-х туров занимает десятую строчку РПЛ. Чемпионат должен возобновиться 21 июня.
Защитник "Урала": не читал, чтобы в Германии не хватало мест в больницах. Россия и Беларусь – это одна история
Белорусский игрок "Урала" Николай Золотов поделился мнением насчёт готовности стран к пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Урал"
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