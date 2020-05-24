Свернуть все/Развернуть все

Андронов: атакующий футбол Николич не практикует, молодых игроков не развивает. Он довольно скверный тактик

Журналист Алексей Андронов рассказал о новом главном тренере московского "Локомотиве" Марко Николиче.
Фото: news.ru
- Поговорил с человеком, который играл против Николича.

Для начала - мое сочувствие болельщикам "Локо". Никакой атакующий футбол Николич не практикует. Он всегда играет от обороны, даже превосходя соперника вдвое по составу. Он "сидит сзади" и ждет контратаку. Никаких молодых игроков он не развивает, ему просто нет до этого дела.

Он довольно скверный тактик. У него хорошие отношения с футболистами, но объяснять им, что и как надо делать - не его. Главное - взять очки, как - неважно. Снова пришла мысль, что Локомотив сделал большую глупость, - написал Андронов в своем телеграм-канале.

"Локомотив" ожидает прибытие Николича на следующей неделе

Тренировки "Локомотива" проводит Пашинин

Контракт 40-летнего сербского специалиста Марко Николича с "Локомотивом" вступает в силу 1 июня.

Напомним, нынешний тренер "Локомотива" Юрий Семин покинет пост по истечении контракта 31 мая.

"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Андронов Николич Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

ЦСКА может привлечь зарубежных инвесторов
Медведев: уверен, что в этом году мы второй раз подряд станем чемпионами 1
Нарушений в спонсорском контракте между "Зенитом" и австрийской нефтяной компанией не обнаружено 2
Джикия и братья Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана 3
Руденко: хочется сыграть в главной команде, но не стал бы исключать отъезд в зарубежный чемпионат 1
Футбольному клубу "Зенит" исполнилось 95 лет 5
В Италии выступили против раннего начала матчей
Рамос вспомнил гол в ворота "Атлетико" в финале ЛЧ: 6 лет с того момента, который изменил нашу историю
Хабаровский СКА продлил контракт с капитаном команды
Андронов: атакующий футбол Николич не практикует, молодых игроков не развивает. Он довольно скверный тактик 3
Крунич: перед финалом Кубка Слуцкий позвал на базу комиков Харламова и Батрутдинова
Подруга Роналду опубликовала фото в купальнике 1
Фигуристка Радионова рассказала об отношениях с Кучаевым
Зинченко выложил фото с тренировки и упомянул тренера "Зенита" 1
Джикия подшутил над Ананидзе, выложив ролик с ребенком-футболистом
Игроки "Севильи" устроили массовую вечеринку и нарушили карантин 2
"Узнали красавца-блондина?" У хавбека "Ростова" новый имидж 1
Зидану грозит штраф 1,5 тыс. евро за нарушение карантина 1
"Рубин" продлил контракт с Тарасовым 4
Борис Игнатьев: Кикнадзе говорит, что он это клуб. По-моему, команда - это клуб. Все остальное - преходящее
Борис Игнатьев - о возобновлении РПЛ: убежден, что в отношении безопасности все будет так, как необходимо
"Пусть порадуются хлопцы". Милевский - о поражении в Кубке Белоруссии 2
Игроки "Спартака" провели первую тренировку после паузы
Глушаков и футболистка российской сборной Коваленко снова обменялись комментариями
Арнор Сигурдссон вернулся в Россию на частном самолете 2
В Великобритании 41 человек умер от коронавируса после матча "Ливерпуль" - "Атлетико" 5
Гендиректор "Химок": если инвестор появится, то будем в РПЛ. Если нет, то пойдём в ФНЛ 1
Тренировки "Локомотива" проводит Пашинин 1
"Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся". Тарасов - о возобновлении РПЛ 9
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии 3
Все новости