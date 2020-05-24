- Поговорил с человеком, который играл против Николича.
Для начала - мое сочувствие болельщикам "Локо". Никакой атакующий футбол Николич не практикует. Он всегда играет от обороны, даже превосходя соперника вдвое по составу. Он "сидит сзади" и ждет контратаку. Никаких молодых игроков он не развивает, ему просто нет до этого дела.
Он довольно скверный тактик. У него хорошие отношения с футболистами, но объяснять им, что и как надо делать - не его. Главное - взять очки, как - неважно. Снова пришла мысль, что Локомотив сделал большую глупость, - написал Андронов в своем телеграм-канале.
"Локомотив" ожидает прибытие Николича на следующей неделе
Тренировки "Локомотива" проводит Пашинин
Контракт 40-летнего сербского специалиста Марко Николича с "Локомотивом" вступает в силу 1 июня.
Напомним, нынешний тренер "Локомотива" Юрий Семин покинет пост по истечении контракта 31 мая.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Андронов: атакующий футбол Николич не практикует, молодых игроков не развивает. Он довольно скверный тактик
Журналист Алексей Андронов рассказал о новом главном тренере московского "Локомотиве" Марко Николиче.
Фото: news.ru
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