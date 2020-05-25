- С днем рождения, "Зенит"! Мы уже 95 лет - самый лучший клуб в мире. Спасибо за все! Мое имя - "Зенит", навсегда! И удачи, - приводит слова Ломбертса официальный сайт "Зенита".
Футбольному клубу "Зенит" исполнилось 95 лет
Напомним, что за петербурскую команду Ломбертс выступал с 2007 по 2017. В составе "сине-бело-голубых" футболист четыре раза стал чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
По итогам 22-х туров РПЛ "Зенит" располагается на лидирующей строчке таблицы, имея в активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.
В 23-м туре РПЛ ЦСКА на "ВЭБ-Арене" примет "Зенит".
Ломбертс - "Зениту": мы уже 95 лет - самый лучший клуб в мире
Экс-защитник петербургского "Зенита" Николас Ломбертс, ныне выступающий за бельгийский "Остенде", поздравил команду с днем рождения.
Фото: Eurosport
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