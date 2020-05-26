"То мы еле 16 команд набираем, то 18 готовы". Дзюба - о расширении РПЛ

- То мы еле 16 команд набираем, то 18 готовы. Если готовы - почему нет, будет больше матчей. Должна быть система - если команды вылетают, то вылетают. А в ФНЛ у нас пять команд вылетают и тут же остаются - люди бодаются, занимают последние места, но всё равно остаются, - сказал Дзюба в совместном прямом эфире в Instagram с Матч ТВ.
Напомним, сезон ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Команды, которые находились в зоне вылета, не покинут лигу. Два лидирующих клуба таблицы поднимутся в РПЛ. Таким образом, в случае успешного прохождения лицензирования в Премьер-лигу выйдут "Ротор" и "Химки".
Переходные матчи между командами Премьер-лиги и ФНЛ не состоятся. "Чертаново" и "Торпедо", занявшие 3-ю и 4-ю позиции в ФНЛ, не получат шанса побороться за повышение в классе.
Также сообщалось, что в следующем сезоне ФНЛ может быть 24 команды.
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Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба поделился мнением о расширении российской Премьер-Лиги до 18 участников.
Фото: RT News
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