- Они связались с моим агентом. Надеюсь, все скоро разрешится и мы сможем нати что-то интересное.
Я знаю "Фулхэм", у меня там до сих пор есть друзья. Думаю, скоро мы придем к конкретике, но нам нужно время. Нужно подождать, потому что для футболистов и агентов ситуация непростая, - приводит слова футболиста footballleagueworld.co.uk.
Контракт Петрюса Бумаля с "Уралом" истекает летом 2020 года.
Камерунец выступает за "Урал" с лета 2017 года. Он перебрался в российский клуб из софийского ЦСКА. Бумаль в общей сложности провёл за "Урал" 58 матчей и отметился 1 результативной передачей.
Полузащитник "Урала" может перейти в "Фулхэм"
Полузащитник екатеринбургского "Урала" Петрюс Бумаль сообщил, что ведет переговоры с английским "Фулхэмом".
Фото: Урал
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