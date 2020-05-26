Об этом сообщает Чемпионат.
Павел Погребняк, у которого ранее нашли коронавирус, на данный момент находится в больнице в Екатеринбурге.
36-летний форвард защищает цвета "Урала" с сезона 2018/19. За клуб из Екатеринбурга Погребняк в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил два гола. "Урал" после 22-х туров располагается на 10-м месте, у команды 25 баллов.
По статистике на 26 мая, в России выявлено 362 342 заболевших коронавирусом (8 915 за последние сутки), 131 129 человек выздоровело, 3 807 - умерло.
Состояние здоровья зараженного коронавирусом Погребняка улучшается
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк постепенно идет на поправку.
Фото: РБК Спорт
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