Свернуть все/Развернуть все

Состояние здоровья зараженного коронавирусом Погребняка улучшается

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк постепенно идет на поправку.
Фото: РБК Спорт
Об этом сообщает Чемпионат.

Павел Погребняк, у которого ранее нашли коронавирус, на данный момент находится в больнице в Екатеринбурге.

36-летний форвард защищает цвета "Урала" с сезона 2018/19. За клуб из Екатеринбурга Погребняк в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил два гола. "Урал" после 22-х туров располагается на 10-м месте, у команды 25 баллов.

По статистике на 26 мая, в России выявлено 362 342 заболевших коронавирусом (8 915 за последние сутки), 131 129 человек выздоровело, 3 807 - умерло.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Погребняк Урал Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сенников: не думаю, что Семин требовал покупать игроков
Глава Украинской ассоциации футбола: Минздрав страны разрешил возобновить матчи с 30 мая
Сенников: нельзя исключать, что в лице Николича "Локомотив" нашел тренерский талант
Матч с "Боруссией" стал для Нойера 400-м в Бундеслиге
Роналду показал свою новую прическу (фото)
"Шальке" лишился лучшего бомбардира на 3-4 месяца
Шишкин и Дьяков покинут "Спартак" по истечении контракта этим летом
Блогер Савин рассказал, как его не пустили в здание Госдумы перед интервью с Газзаевым
"Динамо" интересуется Кузяевым. Сам футболист хочет уехать в Европу 1
Состояние здоровья зараженного коронавирусом Погребняка улучшается
Гулиев хотел покинуть "Спартак" зимой. Тедеско уговорил футболиста остаться в клубе 7
Стали известны стартовые составы на главный матч 28-го тура Бундеслиги "Боруссия" Д - "Бавария" 1
Игрок солигорского "Шахтера" привлек внимание ЦСКА и "Урала"
Джано отправится на медосмотр в "Ротор"
Полузащитник "Урала" может перейти в "Фулхэм" 1
Госфутбол в России загибается, а "Уфа" выбирает между владельцами "Сити" и "Ред Буллом"? Чего-чего? 2
"Крылья Советов" хотят продлить соглашения с шестью игроками
Стала известна дата прибытия Николича в Россию 4
"То мы еле 16 команд набираем, то 18 готовы". Дзюба - о расширении РПЛ 1
Азмун: нахожусь в России восемь лет, я хотел бы принять новый вызов
Агент Варга заявил, что владельцы "Ман Сити" провели переговоры по приобретению акций российских клубов 3
Семин отреагировал на слова Дзюбы, который раскритиковал руководство "Локомотива"
Газизов отреагировал на новость о продаже клуба 1
Источник: владельцы "Манчестер Сити" и "Ред Булла" планируют купить "Уфу" 14
Дибала и Пьянич отказались переходить в "Манчестер Юнайтед"
Иванов: стадион "Урала" не пострадал после урагана
"Ротор" хочет взять в аренду Мелкадзе 1
Терехин: наверное, руководители "Локомотива" знают, что делают
"Милан" опроверг слухи о серьезной травме у Ибрагимовича
Терехин – о возобновлении РПЛ: 30 дней на подготовку командам вполне достаточно
Все новости