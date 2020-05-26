"Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе — нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают", - приводит слова Касаткиной "Советский спорт".
Также Касаткина поделилась мнением о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.
"Лео – прикольный, маленький, шустрый. Его талант бесконечен. Криштиану Роналду тоже многого достиг, но на его фоне Месси – бог, инопланетянин", - сказала девушка.
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Российская теннисистка Дарья Касаткина: футболисты пафосные и высокомерные, да еще такую зарплату получают
Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о футболистах.
Фото: twitter.com
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