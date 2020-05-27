Депутат ГД Лебедев раскритиковал предложение коллеги из КПРФ не возобновлять сезон РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев раскритиковал депутата от КПРФ Тамару Плетневу, которая выступила против возобновления чемпионата России.

Фото: РИА Новости