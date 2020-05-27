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Депутат ГД Лебедев раскритиковал предложение коллеги из КПРФ не возобновлять сезон РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев раскритиковал депутата от КПРФ Тамару Плетневу, которая выступила против возобновления чемпионата России.
Фото: РИА Новости
Депутат от КПРФ обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить возобновление РПЛ

- С большим уважением отношусь к Тамаре Плетнёвой. Знаю её уже больше 20 лет, она опытный парламентарий и прекрасный человек, но 90% пропагандируемых ею взглядов и идей остались далеко в советском прошлом. Она была хорошим и достойным учителем в школе и привыкла, что все сидят в школьной форме и поднимают руки после её разрешения. Мир развивается уже в другом ключе.

Возвращение футбола в нашей стране, как и во всём мире, – абсолютно правильная акция. Более того, необходимая. На фоне всего негатива, который народ испытывает последние два три месяца в условиях необходимой изоляции, отсутствия заработка, возвращение футбола на экраны придаст гражданам хоть каплю позитива и надежду на то, что жизнь возвращается в нормальное русло.

А то, что Тамара Васильевна говорит, что у государства на данный момент много других проблем - пусть государство ими и занимается, футбол-то тут при чём? Государство к футболу не имеет никакого отношения, разве что оно помогло иностранным футболистам вернуться в Россию и выдаёт официальное разрешение на возобновление чемпионата. Государство не несёт никаких затрат, даже МВД их не понесёт, так как матчи будут проходить без зрителей.

У Тамары Плетнёвой хорошо получается заниматься проблемами детей, школы и семьи, а футболом пусть занимаются другие люди, которые имеют к нему хоть какое-то отношение, - цитирует депутата Чемпионат.


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Теги: Лебедев
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