"С Кадыровым мы не часто общались. Он несколько раз приезжал на тренировки, разговаривал с командой, интересовался, как у нас дела. Мне он запомнился очень позитивным и улыбчивым человеком. Могу ли я сравнить Кадырова и Путина? Это два сильных лидера, от них действительно исходит мощная энергия", - приводит слова Кудряшова Sport24.
Сейчас 33-летний Кудряшов выступает за турецкий "Антальяспор". За "Ахмат" защитник играл с 2012 по 2015 год. Также он выступал за "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Ростов", "Рубин" и "Сочи". В его активе 35 матчей за сборную России.
В нынешнем сезоне "Ахмат" набрал 20 очков в 22 матчах и занимает последнюю строчку в турнирной таблице.
Кудряшов: Путин и Кадыров - два сильных лидера, от них действительно исходит мощная энергия
Бывший защитник "Ахмата" Федор Кудряшов назвал президента России Владимира Путина и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова сильными лидерами.
Фото: © РИА Новости
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