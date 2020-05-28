Официально: возобновление РПЛ пройдет со зрителями при ограничении до 10% от вместимости арены
- Думаю, все клубы здесь едины в своем мнении, и вряд ли кто-то скажет, что ему лучше играть при пустых трибунах. Это совсем другие ощущения. Да и в трансляции эта разница ощутима. Пусть возвращение зрителей на трибуны будет постепенным, но оно будет, - приводит слова Сайманова Бизнес Онлайн.
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41). "Рубин" располагается на 14-й строчке таблицы, имея в активе 23 очка.
Гендиректор "Рубина": вряд ли кто-то скажет, что ему лучше играть при пустых трибунах
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов поддержал решение о возобновлении сезона РПЛ со зрителями на стадионах.
Фото" ФК "Рубин"
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