Гендиректор "Рубина": вряд ли кто-то скажет, что ему лучше играть при пустых трибунах

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов поддержал решение о возобновлении сезона РПЛ со зрителями на стадионах.

Фото" ФК "Рубин"