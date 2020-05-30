Как сообщает СЭ, "железнодорожники" окончательно отказались от идеи приобрести Кокорина.
Планировалось заключить контракт с форвардом по схеме "2+1" и с зарплатой 2 млн евро в год, однако новая финансовая стратегия "Локо" не предусматривает таких расходов.
29-летний Кокорин перешел в "Сочи" из "Зенита" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В четырех матчах за клуб нападающий забил три гола.
Кокорин точно не перейдет в "Локомотив"
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", не будет переходить в московский "Локомотив".
Фото: Советский Спорт
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