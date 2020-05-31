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"Списки потенциальных новичков поставляет продавец обоев". Сёмин - о причине конфликта с руководством

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин дал первое большое интервью после расставания с железнодорожниками.
Фото: НТВ
73-летний специалист рассказал о принципах селекции в московском клубе.

"Все списки потенциальных новичков в "Локомотив" сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк. Его реальная должность - спортивный директор, но неофициально. Официально он, кажется, скаут. Где в моем контракте написано, что я должен брать игроков от Лосюка, который никогда не имел отношения к футболу?" - сказал тренер.

Сёмин отметил, что из-за этого у него был конфликт с руководством "Локомотива".

"На этой почве и произошел мой конфликт с руководителями. Объясните, почему на такой важной должности работает то ли дальний родственник Кикнадзе, то ли не родственник — но в любом случае человек, чья квалификация не соответствует моим представлениям о футболе и солидном клубе? Почему я должен принимать во внимание его рекомендации?" - приводит слова Сёмина "Спорт-экспресс".

"Локомотив" 14 мая официально сообщил, что контракт с Сёминым продлен не будет. Вместо него новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич.

Под руководством Сёмина "Локо" в нынешнем сезоне набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее Сёмин назвал причину своего ухода из "Локомотива". Он заявил, что мешал руководству.

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