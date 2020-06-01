Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, срок карантина (14 суток) Марко Николич проведёт в люкс-номере пятизвездочного отеля "Метрополь".
Такой номер обойдётся клубу в 33 тысячи рублей в сутки. Таким образом за весь период проживания нового наставника красно-зелёных железнодорожники будут вынуждены заплатить 462 тысячи рублей.
В одноместных стандартных номерах будут проживать помощники Николича. На них уйдет дополнительно 364 тысячи рублей.
Таким образом общая стоимость проживания, по информации издания, составит 826 тысяч рублей.
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"Локомотив" заплатит более половины миллиона на самоизоляцию Николича и его помощников
Новому главному тренеру "Локомотива" Марко Николича предстоит переживать самоизоляцию с пятизвёздочном отеле "Метрополь".
Фото: zimbio
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