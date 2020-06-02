Однако 28-летний игрок отказался. Об этом сообщает "Чемпионат".
Деспотович перешел в "Оренбург" в 2018 году. В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей и забил 8 голов.
Серб в мае не стал продлевать контракт с клубом. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в "Локомотиве" или ЦСКА.
"Оренбург" в 22 турах набрал 23 очка и находится на 13-м месте в таблице чемпионата России.
"Чемпионат": "Оренбург" предлагал Деспотовичу доиграть нынешний сезон бесплатно
Руководство "Оренбурга" предлагало сербскому легионеру Джордже Деспотовичу доиграть текущий сезон РПЛ бесплатно.
Фото: Sportbox
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