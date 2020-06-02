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Источник: Кикнадзе презентовал Лосюка как своего близкого приятеля и при этом большого профессионала

Стало известно, как генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе вводил Андрея Лосюка в руководство клуба.
Фото: ТАСС
Об этом рассказал журналист Дмитрий Зимин для материала "Матч ТВ".

Напомним, что в скандальном интервью после ухода из "Локо" Сёмин заявил: "Все списки потенциальных новичков в "Локомотив" сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк".

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- Насколько мне известно, у Лосюка, еще до отъезда в Италию, была компания в России по продаже обоев. Потом уже последовал отъезд в Европу и знакомство с основателями WyScout.

Люди близкие к "Локомотиву" знали, что в момент, когда Кикнадзе приглашал Лосюка, он проговаривал в клубе одну и ту же краткую выжимку – что они давно знакомы, что по приглашению Кикнадзе Лосюк и презентовал WyScout на стадионе "Локо", и что они учились вместе .

Что у них также были другие совместные бизнес-дела, словом, презентовал как своего близкого приятеля, и при этом большого профессионала, - рассказал журналист.

Семин сжег мосты, сказал о делах Кикнадзе с Лосюком и Набилем, верит в возвращение. Главное из программного интервью


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Теги: Кикнадзе Локомотив Семин
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