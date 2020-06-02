Напомним, этой зимой Холанд перешёл в дортмундскую "Боруссию". В рамках 11-ти матчей за немецкую команду Холанд забил десять мячей и сделал три ассиста.
- Холанд много лет был у нас в базе. Знали его хорошо по выступлениям в Норвегии.
Вышли на его представителей, но сразу услышали: "Даже не суйтесь. Вообще без шансов", - приводит слова специалиста "Матч ТВ".
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Бывший селекционер "Спартака": Холанд много лет был у нас в базе
Бывший тренер-селекционер "Спартака" Григорий Евтушенко заявил, что красно-белые долгое время вели форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Фото: Getty Images
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