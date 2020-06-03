Свернуть все/Развернуть все

Стало известно, за сколько "Бешикташ" готов продать ЦСКА нападающего

Турецкий клуб хочет получить за 25-летнего страйкера Кайла Ларина 3,5 миллиона евро.
Фото: из открытых источников
Об этом сообщает Мetaratings.

В текущем сезоне Ларин провёл 29 матчей в чемпионате Бельгии в составе "Зюлте-Варегем", за который игрок выступал на правах аренды, забил семь голов и сделал десять ассистов.

Ранее, по сообщениям СМИ, ЦСКА попытался приобрести игрока за 1 млн евро.

По информации журналистов, на игрока также претендуют клубы Бундеслиги.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Бешикташ Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

ЦСКА сыграет товарищеский матч с "Арсеналом"
"Арсенал" продлил контракт с Черевченко, а также с Лодыгиным и Ломовицким
Немецкий футбольный союз не будет наказывать футболистов за жесты в поддержку протестов в США
Стало известно, за сколько "Бешикташ" готов продать ЦСКА нападающего
"Влюбляюсь в них каждый раз". Роналду показал милое фото
Источник: Гулиев возобновит тренировки через полторы недели
Наставник "Сокола" из ПФЛ может возглавить "Краснодар"
Бывший игрок киевского "Динамо" Тайво: расизм на Украине? О нет-нет-нет 3
Футболисты и американские протесты: поддержка в Бундеслиге, "Ливерпуль" встал на колено, Месси поучаствовал во флэшмобе
"Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнес слово "обезьяна". Экс-игрок "Терека" - о расизме 3
"Адидас" не хочет продлевать контракт с Озилом из-за его политических взглядов
Экс-игрок "Терека": однажды Кадыров подарил мне часы и дорогой телефон Vertu
В расположение "Локомотива" приехала пушка для тренировок вратарей (видео) 4
Николич: чувствовал, что меня действительно хотят видеть в "Локомотиве" 4
Экс-игрок сборной России рассказал, как он оказался у следователей после ухода из "Спартака" 1
Президент Португалии намекнул, что финал Лиги чемпионов пройдет в его стране
Игроки "Ростова" приступили к тренировкам на поле (фото)
Игроки "Барселоны" не намерены соглашаться на очередное сокращение зарплат
Ильзат Ахметов выбыл до конца сезона 1
Погребняк: свой двухнедельный срок я "отмотал". Можно сказать, "дембельнулся" 1
Бывший скаут "Спартака" рассказал, что в команде могли оказаться Матич и Матюиди
Источник: формирование календаря РПЛ на будущий сезон является большой проблемой
"Широков - главный алкоголик современного футбола". Хорватское издание выпустило статью о полузащитнике 10
Экс-скаут "Спартака": селекционеры должны общаться с тренером. С Каррерой контакта не было
Погребняк сдал отрицательные тесты на коронавирус и выписался из больницы
"Меня он устраивает". Торбинский поддержал президента США Трампа 2
"Луч" погасил долги по зарплате
Бывший селекционер "Спартака": Холанд много лет был у нас в базе
Бывший селекционер "Спартака": про Промеса знал и ЦСКА, но "Спартак" сработал быстрее 5
"Бог хотел, чтобы я остался". Жиру объяснил решение продлить контракт с "Челси"
Все новости