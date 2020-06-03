Об этом сообщает Мetaratings.
В текущем сезоне Ларин провёл 29 матчей в чемпионате Бельгии в составе "Зюлте-Варегем", за который игрок выступал на правах аренды, забил семь голов и сделал десять ассистов.
Ранее, по сообщениям СМИ, ЦСКА попытался приобрести игрока за 1 млн евро.
По информации журналистов, на игрока также претендуют клубы Бундеслиги.
Стало известно, за сколько "Бешикташ" готов продать ЦСКА нападающего
Турецкий клуб хочет получить за 25-летнего страйкера Кайла Ларина 3,5 миллиона евро.
Фото: из открытых источников
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