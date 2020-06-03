Малафеев: Дзюба жадный. Возможно, он поумнеет и поймёт, что не я причина его проблем

Ранее футболист неоднократно негативно высказывался в адрес на тот момент ещё сотрудника клуба Вячеслава Малафеева. Недавно бывший вратарь питерского клуба и сборной России покинул "Зенит".
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- В моем понимании, он на меня разозлился просто из-за того, что недосчитался денег, потому что он жадный. До этого [аренды Дзюбы в "Арсенал" по решению тренера "Зенита" Манчини] у меня были прекрасные с ним отношения.
Я считаю, что он вообще очень не простой человек, а с точки зрения того, как он выглядит и себя позиционирует в последнее время, то это просто милашка – везде с детьми. Не помню[, чтобы он был таким раньше]. И тут в 30 лет раз – и он стал любить со всеми фотографироваться, всем помогать.
Дело в том, что он поумнел? Тогда это замечательно. Не все потеряно. Возможно, и в моем случае он поумнеет и все-таки поймет, что не я причина всей злости и его проблем, – рассказал Малафеев в интервью Уткину.
В текущем сезоне нападающий провёл в рамках РПЛ 21 матча, забил 13 голов и сделал десять результативных передач. Питерский клуб лидирует в лиге после 22-х туров с отрывом в девять очков. В первом туре после возобновления чемпионата "Зениту" предстоит сыграть против ЦСКА.
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Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев объяснил причины негативного отношения к нему форварда питерского клуба Артёма Дзюбы.
Фото: Rusfootball.info
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