По информации Globo Esporte, переговоры 35-летнего форварда с московским клубом находятся в продвинутой стадии.
Вчера стало известно, что Вагнер расторг контракт с клубом "Коринтианс".
За ЦСКА игрок выступал с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013 годы. Всего на счету нападающего за российскую команду 120 голов.
Источник: переговоры Вагнера с ЦСКА находятся в продвинутой стадии
Бразильские СМИ сообщают, что ЦСКА и Вагнер Лав почти договорились насчёт возвращения футболиста в Москву.
Фото: "Чемпионат"
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