- Сейчас я нахожусь в Москве. Мы еще не завершили чемпионат. К тому же у меня есть контракт, который рассчитан на 3 года.
Но в футболе все может измениться очень быстро. Действительно, я получил несколько предложений — есть даже из Англии. Тем не менее, мне хорошо в ЦСКА, - сказал игрок в интервью Radio Sport Info.
Напомним, что в московскую команду игрок перешёл прошлым летом. Сразу после трансфера футболист случайно выложил запись домашнего секса.
В текущем сезоне Н'Жи провёл 15 матчей и забил за бело-голубых один гол.
После 22-х туров "Динамо" находится на шестой строчке РПЛ.
"Мне хорошо в ЦСКА". Клинтон Н'Жи перепутал клуб, за который он выступает
Нападающий московского "Динамо" Клинтон Н'Жи заявил в интервью, что ему хорошо в ЦСКА, за который он не выступает.
Фото: Getty Images
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