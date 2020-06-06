Федор Чалов оформил покер в двусторонке ЦСКА

Футболиста на базе в Ватутинках провели двусторонку. Играл состав, приближенный к основному (черные), с запасные (оранжевые). При этом во время игры тренерский штаба переводил некоторых игроков из одной команды в другую.
Со счетом 8:3 победу в матче одержали "черные". 4 гола забил нападающий Федор Чалов, 3 гола и 3 голевые передачи на счету хорвата Никола Влашича. Также отличился Иван Обляков.
Красно-синие сегодня провели двусторонку на базе в Ватутинках https://t.co/9395z8Mfu9 pic.twitter.com/w9ls5nIQRj— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 6, 2020
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах.