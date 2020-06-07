- Клубы уже обо всем договорились, но я предпочел остаться в Казани. Не почувствовал заинтересованности со стороны "Зенита".
Что насторожило? Например, фраза Малафеева, с которым общался по телефону: "Если что - тренироваться будешь с основой, а играть за "Зенит-2". Да и с Семаком разговора не было. Понял, не особо на меня и рассчитывают.
Финансовые условия в "Зените" и "Рубине" несопоставимы. Но я для себя четко расставил приоритеты. Я не жалею, что отказал, - приводит слова Сорокина СЭ.
Егор Сорокин является воспитанником казанского и петербургского футбола. Дебютировал в РПЛ за "Рубин", играл в этом клубе с 2014 по 2019. Затем защитника купил "Краснодар".
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний Егор Сорокин провел за казанский клуб 6 матчей, за "Краснодар" - 3 игры. Также за свою карьеру футболист поиграл на правах аренды за казахстанский "Актобе" и нижнекамский "Нефтехимик".
Рестарт РПЛ намечен на 19 июня. "Краснодар" дома встретится с "Динамо" 21 июня.
Егор Сорокин рассказал, что зимой мог перейти в "Зенит"
Защитник "Краснодара" Егор Сорокин рассказал, что в зимнее трансферное окно отказал в переходе "Зениту".
Фото: РИА Новости
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