Сорокин: вряд ли я очутился на лавке из-за того, что подписал контракт с "Краснодаром"

Защитник "Краснодара" рассказал, почему не играл в составе "Рубина" после того, как "горожане" выкупили его трансфер у казанцев.

Фото: РИА Новости