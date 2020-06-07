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Сорокин: вряд ли я очутился на лавке из-за того, что подписал контракт с "Краснодаром"

Защитник "Краснодара" рассказал, почему не играл в составе "Рубина" после того, как "горожане" выкупили его трансфер у казанцев.
Фото: РИА Новости
- Вряд ли я очутился на лавке из-за того, что подписал контракт с "Краснодаром". Тут сам виноват. Дома сгорели "Сочи" 0:3, матч провел неудачно. Ответственности с себя не снимаю, хотя в командных видах спорта в случае поражения не стоит искать крайних. Из меня же фактически сделали козла отпущения.

Я тренировался, ждал шанса. Никаких обид. Это конкуренция. Допустил осечку - поставили другого футболиста, - цитирует Сорокина СЭ.

Егор Сорокин является воспитанником казанского и петербургского футбола. Дебютировал в РПЛ за "Рубин", играл в этом клубе с 2014 по 2019. Затем защитника купил "Краснодар".

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний Егор Сорокин провел за казанский клуб 6 матчей, за "Краснодар" - 3 игры. Также за свою карьеру футболист поиграл на правах аренды за казахстанский "Актобе" и нижнекамский "Нефтехимик".

Рестарт РПЛ намечен на 19 июня. "Краснодар" дома встретится с "Динамо" 21 июня.


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Теги: Сорокин Рубин Краснодар
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