Экс-игрок "Рубина" Карлос Эдуардо: я сталкивался в России с расизмом. Но проблема есть во всем мире

Бывший полузащитник "Рубина" Карлос Эдуардо рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма в России.

Фото: РИА Новости

- К сожалению, я сталкивался в России с расизмом. Меня оскорбляли из-за цвета кожи. Но проблема расизма есть во всём мире, в том числе в Бразилии. Меня очень удручает происходящее в настоящее время в США. Надеюсь, скоро это всё закончится, - цитирует бразильца канал Анара Ибрагимова в Яндекс.Дзен.



Отметим, сейчас многие публичные люди высказываются на тему расизма из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который был убит полицейским в США. Этот инцидент вызвал огромный резонанс не только в стране, но и по всему миру.



32-летний хавбек выступал за казанский клуб с 2010 по 2016. В футболке "Рубина" он вышел на поле в 46-ти матчах РПЛ и забил 6 голов.



Также Карлос выступал за "Хоффенхайм", "Гремио", "Атлетико Минейро".