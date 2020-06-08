Как сообщает "Спортски Журнал", "Зенит" и 36-летний футболист не смогли договориться об условиях нового контракта. Контракт Ивановича с питерским клубом истекает 30 июня, однако оно будет продлено до фактического завершения сезона, после чего серб покинет "Зенит".
По данным издания, футболист на данный момент не определился с дальнейшей судьбой.
Иванович перешел в "Зенит" зимой 2017 года.
Источник: Иванович покинет "Зенит" в летнее межсезонье
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович летом покинет клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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