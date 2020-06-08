Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, главным фактором является мнение госкорпорации ВЭБ.РФ. Через три дня Вагнеру исполнится 36 лет, и руководители компании сомневаются в целесообразности вложений в возрастного футболиста.
Источник сообщает, что зарплата бразильца в московском клубе составит от 500 до 800 тысяч долларов, плюс обещанный подписной бонус и премиальные за различные достижения.
Вагнер Лав дважды приходил в армейский клуб. В целом он провел в его составе больше 8-ми лет лет и забил 124 мяча. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012, а также в 2013.
Последним клубом бразильца был "Коринтианс".
Источник: ВЭБ не поддерживает переход Вагнера в ЦСКА. Трансфер может не состояться
Трансфер нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА под угрозой срыва.
Фото: instagram.com/oficialvagnerlove
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