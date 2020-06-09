Нападающий восстанавливался от повреждения.
Николай Комличенко и Григорий Морозов по-прежнему восстанавливаются от травм.
Игбун в нынешнем сезоне РПЛ, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса, провел 19 матчей и забил 4 гола. Права на нападающего принадлежат "Уфе".
"Динамо" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 22 турах.
ФК "Динамо"
Сильвестр Игбун приступил к тренировкам с "Динамо"
Форвард Сильвестр Игбун вернулся в общую группу "Динамо".
Фото: © ФК "Динамо"
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