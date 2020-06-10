Деспотович в мае отказался подписывать новый контракт с "Оренбургом" и стал свободным агентом. Позже в СМИ появилась информация, что сербский футболист близок к футболисту в ЦСКА.
В инстаграме в прямом эфире один из подписчиков спросил у игрока, ждать ли его в ЦСКА.
"Там, видимо, посчитали, что тренер меня не хочет. Или руководство, не знаю", - сказал Деспотович.
В нынешнем сезоне 28-летний нападающий забил 8 голов в 20 матчах.
Деспотович: в ЦСКА, видимо, посчитали, что тренер меня не хочет. Или руководство
Экс-форвард "Оренбурга" Джордже Деспотович рассказал, почему не перешел в ЦСКА.
Фото: Чемпионат
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