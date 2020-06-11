Напомним, чемпионат России в марте был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 19 июня РПЛ возобновится.
При этом известно, что болельщики смогут присутствовать на матчах. Стадионы могут быть заполнены не больше чем на 10% от общей вместимости арены.
"Арена полностью готова, никаких проблем нет, газон в отличном состоянии. Сейчас действуют ограничительные меры, поэтому на матче РПЛ мы сможем принять только 10% от заявленной вместимости стадиона — 4-4,5 тысячи зрителей", - цитирует Леонова "Р-Спорт".
"Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав в 22 турах 23 очка.
Матч "Рубин" - "Локомотив" смогут посетить до 4,5 тысячи болельщиков
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что к проведению матча между "Рубином" и "Локомотивом" все готово.
Фото: © РИА Новости
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