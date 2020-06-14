"Это игры не разума, а игры агентов, которые часто преследуют одну цель — поднять стоимость того или иного игрока. Мы перейдем к стадии переговоров после выигрыша титула чемпионов России", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что состав "Зенита" могут пополнить защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани, полузащитник "Крыльев" Антон Зиньковский, форвард "Бешикташа" Умут Найир и нападающий аргентинского "Ривет Плейта" Рафаэль Борре.
"Зенит" после 22 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе. Чемпионат России возобновится 19 июня. "Зенит" в первом матче встретится с ЦСКА.
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Источник: "Зенит" продлит контракт с Жирковым, Азмун близок к переходу в "Наполи"
Медведев - о трансферных слухах вокруг "Зенита": это игры не разума, а игры агентов
Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев высказался о трансферных слухах вокруг "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
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