Ранее нападающий давал интервью корреспонденту-соотечественнику, после чего в СМИ появился материал, где он называл себя игроком ЦСКА. Однако позже клуб был исправлен на "Динамо".
- Сразу скажу: я игрок "Динамо", а то недавно дал интервью журналисту, который записал меня в ЦСКА. Не знаю, как можно было допустить такую ошибку. Но я не держу зла.
Хочу поскорее показать нашим болельщикам, на что способен. Впереди восемь матчей. Сделаем всё, чтобы подняться в турнирной таблице, - сказал Н’Жи в видео клубного YouTube-канала.
Нападающий Клинтон Н'жи перешел в "Динамо" летом 2019 года из "Марселя". В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей и 1 гол.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня. "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром" 21 июня.
Н’Жи: сразу скажу, я игрок "Динамо", а то недавно журналист записал меня в ЦСКА
Нападающий московского "Динамо" Клинтон Н’Жи поделился эмоциями от рестарта РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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