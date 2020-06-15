"В одном номере с Черчесовым жил. В какой-то момент он пришел и начал мне молодому рассказывать, куда и как бить. И потом у нас был матч со "Спартаком", и ему забивают гол. Потом он сказал в интервью, что из-за того, что он Радимову всё рассказал", - сказал Радимов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Радимов в составе "Зенита" становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
Радимов провел за сборную России 33 матча и забил 3 гола.
Радимов рассказал, что в период выступления за сборную России жил в одном номере с Черчесовым
Бывший футболист "Зенита", ныне наставник второй команды петербургского клуба рассказал, что во время выступления за сборную России жил в одном номере со Станиславом Черчесовым.
Фото: © РИА Новости
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