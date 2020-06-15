- Я вот об этом не знаю. Сейчас он игрок "Зенита", - цитирует агента Sport24.
Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересован главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш, который с 2014 по 2016 год тренировал "Зенит".
Также известно, что пока петербургский клуб не собирается продлевать контракт с Кузяевым.
Агент Кузяева прокомментировал интерес к игроку со стороны "Марселя"
Отец и агент полузащитника "Зенита" Далера Кузяева Адьям прокомментировал интерес к сыну со стороны европейский клубов.
Фото: globallookpress.com
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