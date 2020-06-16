- Давайте посмотрим, как он проведет оставшиеся восемь игр. Насколько я знаю, Георгия хотят вернуть обратно в "Спартак", - цитируют агента Мелкадзе Александра Маньякова News.
Ранее сообщалось, что волгоградский "Ротор" провел переговоры с красно-белыми о переходе 23-летнего футболиста на следующий сезон, однако наставник "Спартака" Доменико Тедеско рассчитывает на форварда.
В нынешнем сезоне Георгий Мелкадзе провел за "Тамбов" 13 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Мелкадзе вернется в "Спартак" после аренды из "Тамбова"
После завершения текущего сезона "Спартак" намерен вернуть в свой состав нападающего Георгия Мелкадзе, который выступает за "Тамбов" на правах аренды.
Фото: ФК "Спартак"
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